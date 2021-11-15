Украина

Хавбек "бело-синих" рассказал о своих ярких эмоциях во время матчей.

Полузащитник киевского Динамо Денис Гармаш прокомментировал свои постоянные запредельные эмоции во время матчей, а также рассказал о разговоре с арбитрами, которые часто приводят к полученным карточкам.

"Бывает, что часто жалею о своих эмоциях на поле. Особенно когда команда проигрывает из-за моей ошибки. Последний раз, когда меня удалили с Шахтером в матче за Суперкубок. Тогда по пенальти мы проиграли. Обидно было, потому что пацаны с 56 минуты дотянули до 120. Чувствую, что если бы я был на поле, то в равных составах могли выиграть. Каждый понимает, что я не прав, но такого, что мне пихают за это — такого нет. Мне неприятно потом в глаза им смотреть.

Разговоры с арбитрами? Мне интересно их мнение. Я же не пихаю, не обзываю. Бывает, что говорю, но это после игры. Но мне интересно мнение арбитра по эпизоду, ведь они его нигде не говорят. Вот пока я на поле, хочу спросить по эпизоду. Мне интересен ответ", — сказал Гармаш в эфире YouTube-канала BurBuzz.

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