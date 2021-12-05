Украина

Тренер закарпатцев рассказал о поражении команды.

Главный тренер Миная Игорь Леонов поделился впечатлениями после поражения от Александрии (0:3), а также прокомментировал поведение капитана команды Евгения Селезнева.

"После игры я еще не отошел. Такой игры от своих подопечных не ожидал. Первый тайм – это вообще катастрофа. Честно могу сказать, что за мои 2 месяца в Минай такой игры, если бы можно было сказать, то я бы по другому сказал – не ожидал от своих ребят.

Не знаю, в чем причина, но будем разбираться. Может, они уже в отпуск ушли, а у нас еще, оказывается, игра есть 12-го числа. Скажу, что многие футболисты, наверное, отдыхать уже куда-то поехали.

С Селезневым мы говорили об этом. Наверное, просто Женя подумал, что он уже, как бы, все может. Но он и так, как бы, все мог и доказал. Наверное, это были эмоции. Я с ним поговорил. И поговорил при всех ребятах. Он извинился.

Я понимаю, что за ним ходят. Сами понимаете, он легенда. За ним там каждая эта. Я ему сказал: "Жень, ты не имеешь право такое говорить вообще. Здесь есть главный тренер. Я могу только кому-то сказать из ребят". Он капитан команды и не имеет право такое говорить. Мы этот эпизод разобрали. У нас было собрание такое. Я просто такое не потерплю.

Если еще раз повторится, поверьте мне, у меня есть рычаги управления, которыми я могу это сделать", – рассказал Леонов на послематчевой пресс-конференции.



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