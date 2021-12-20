Украина

Наставник львовского клуба поделился своими мыслями о первой половине сезона.

Главный тренер львовского Руха Леонид Кучук подвел итоги первой половины сезона, а также затронул кадровую ситуацию в команде.

"Чтобы уровень команды поднимался, нужно несколько вещей. Нужно повышать уровень футболистов, что связано не только с тренировочным с процессом, но и с селекцией, психологией и условиями.

Наверное, никто не предполагал, что будет так много потерь игроков по ходу сезона. Никто не предполагал, что с составом, который был в конце, мы будем держаться на плаву. Для этого нужно предпринять очень много усилий.

У нас проблемы не только с позицией нападающего, но мало кто заметил, с какими еще. Мы меняли позиции многим футболистам", — сказал Кучук в интервью клубному YouTube-каналу Руха.

После 17 игр Рух набрал 18 очков и занимает 11 место в турнирной таблице УПЛ.