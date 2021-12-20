Наставник львовского клуба поделился своими мыслями о первой половине сезона.
Леонид Кучук, ФК Рух
20 декабря 2021, 00:40
Главный тренер львовского Руха Леонид Кучук подвел итоги первой половины сезона, а также затронул кадровую ситуацию в команде.
"Чтобы уровень команды поднимался, нужно несколько вещей. Нужно повышать уровень футболистов, что связано не только с тренировочным с процессом, но и с селекцией, психологией и условиями.
Наверное, никто не предполагал, что будет так много потерь игроков по ходу сезона. Никто не предполагал, что с составом, который был в конце, мы будем держаться на плаву. Для этого нужно предпринять очень много усилий.
У нас проблемы не только с позицией нападающего, но мало кто заметил, с какими еще. Мы меняли позиции многим футболистам", — сказал Кучук в интервью клубному YouTube-каналу Руха.
После 17 игр Рух набрал 18 очков и занимает 11 место в турнирной таблице УПЛ.