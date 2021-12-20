Украина

Определились соперники Зари на зимних сборах.

На январском сборе в Турции Заря сыграет четыре товарищеских матча — сообщил официальный сайт луганского клуба.

Первый сбор команда проведет в турецком Белеке с 16 января по 1 февраля.

19 января луганчане встретятся с польским клубом Погонь, 23 января с казахским Актобе, 27 января с еще одним представителем Польши — Ракувом, а завершат программу первого сбора матчем с сербским Спартаком из Суботицы 31 января.

В календаре матчей и списке соперников возможны изменения.

Ранее с соперниками на сборах определилась Ворскла.