Украина

Лидер Днепра-1 сосредоточен на выступлениях в украинском клубе.

Защитник Днепра-1 Александр Сваток прокомментировал свои планы на будущее, а также ответил на вопрос об интересе зарубежных клубов.

"У меня, вроде бы, контракт год, до зимы. Конечно, хотелось бы попробовать поиграть в Европе, но будем смотреть, какими будут варианты. Сейчас я не думаю о том, что у меня заканчивается контракт. Все мои мысли только о том, как восстановиться и приступить к работе. Хотим выполнить задачу клуба и добыть тот результат, который от нас требуют. Сейчас мои мысли только об этом, не думаю о Европе или еще чем-то.

Интерес Олимпиакоса и Базеля? Я ничего не могу сказать по этому поводу. Это вопрос, скорее, к моему агенту, мне об этом ничего неизвестно. Когда будет какое-то конкретное предложение, будем что-то думать и выбирать. Пока мысли только о Днепре-1", — сказал Сваток в эфире ТК Футбол 1/2/3.

В нынешнем сезоне Сваток провел 19 поединков, в которых результативными действиями не отмечался. Его действующий контракт рассчитан до конца 2022 года.

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