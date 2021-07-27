Украина

На счету защитника Днепра-1 4 автогола в Премьер-лиге.

Поразив собственные ворота в матче против Ворсклы, защитник Днепра-1 Александр Сваток повторил рекорд высшего дивизиона чемпионата Украины по автоголам — сообщил официальный сайт УПЛ.

Для Александра это уже четвертый подобный казус в карьере, и он сравнялся с Вячеславом Чечером (Металлург Д).

По три автогола имеют в своем пассиве Николай Зуенко (Заря, Нива В, Прикарпатье), Кирилл Петров (Кривбасс, Говерла), Игорь Пластун (Оболонь, Карпаты), Сергей Пшеничных (Карпаты, Металлист, Сталь К), Андрей Гитченко (Карпаты, Александрия), Евгений Хачериди (Динамо) и Сергей Люлька (Говерла, Черноморец).

"Самострел" Сватка стал 26-м на счету соперников Ворсклы. Чаще поражали свои ворота только соперники Шахтера — 40.