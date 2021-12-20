Украина

Футболистом интересуется киевское Динамо.

Нападающий сборной Украины и Днепра-1 Артем Довбик попал в сферу интересов киевского Динамо.

Как сообщает журналист Игорь Цыганык, главный тренер киевлян Мирча Луческу лично заинтересован в подписании форварда.

Однако руководство Днепра-1 готово отпустить своего лидера за 12-15 миллионов евро. Меньшая сумма не рассматривается.

Отметим, что если трансфер состоится, то Днепр-1 получит 50% суммы, и 50% пойдут датскому Мидтьюлланду, с которого и переходил Довбик.

В текущем сезоне на счету Довбика 14 голов в 17 матчах украинской Премьер-лиги.