Украина

Днепряне продолжат сотрудничество с талантливым форвардом.

Нападающий Даниэль Кивинда продлил соглашение с Днепром-1, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Юный форвард поставил подпись под трехлетним контрактом с днепрянами.

Кивинда является воспитанником академии днепрян и уже второй сезон выступает за команду U-19. В текущем сезоне 17-летний игрок провел 16 матчей и забил 14 голов в чемпионате в своей возрастной группе.

Ранее сообщалось, что Днепр-1 намерен выкупить полузащитника Билла у Фламенго за 450 тысяч долларов.