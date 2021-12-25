Украина

Форвард рассказал об эмоциях после легендарного гола.

Нападающий сборной Украины поделился воспоминаниями о выступлении на Евро-2020 и победном голе в матче 1/8 финала со Швецией.

"В плане карьеры – это самый эмоциональный, результативный и удачный год", – рассказал Довбик в программе BurBuzz.

Матч со Швецией? Уже была 102-я минута, Ярмоленко как раз играл по этому флангу. Он подошел и говорит: "Я не могу уже, мне нужна замена, я уже ходить не могу". Насколько человек отдался игре. Где-то его усталость помогла мне выйти. Ну и плюс травма. Мальдера настоял на моем выходе со Швецией. Я спускался разминаться, и как раз этот разговор был у меня на глазах. Я с ним взглядом встретился и пошел разминаться.

Я уснул часов в 6 утра. В 11 часов была тренировка. Эмоций уже не было. Больше восстанавливался, чтобы немного отдохнуть. Эмоции были космос. Мы потом собрались командой, обсуждали этот момент. После гола Швеции часов 7 отвечал на звонки. Поздравляли все, город не спал, все по городу ходят, только это и обсуждают. Михайленко пишет: "Что ты натворил? Я не мог уснуть до 6 утра". Это было очень сильно".

Ранее сообщалось, что Довбик стал автором 400-го гола в истории сборной Украины.