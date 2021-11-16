ЧМ-2022. Отбор
Украинский форвард удвоил преимущество "желто-синих" в матче с Боснией и Герцеговиной после выхода на замену.
Артем Довбик, Getty Images
16 ноября 2021, 23:39
В решающем поединке отбора на чемпионат мира 2022 года сборная Украины обыграла в гостях Боснию и Герцеговину со счетом 2:0, благодаря чему заняла итоговое второе место в группе и попала в стыковые турниры.
Автором одного из голов в данном противостоянии стал нападающий Артем Довбик, который вышел на замену на 75-й минуте, а уже на 79-й минуте украинский форвард удвоил преимущество "желто-синих".
Стоит отметить, что гол Довбика не только помог нашей команде попасть в плей-офф отбора на ЧМ-2022, но и стал юбилейным, 400-м, в истории сборной Украины.
Видео гола Артема Довбика:
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