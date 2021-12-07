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Форвард поділився думками після гри дніпрян.

Нападник Дніпра-1 Артем Довбик прокоментував перемогу над Чорноморцем (3:1) в матчі 17-го туру української Прем'єр-ліги.

"Звичайно, стежу за кількістю голів і передач, але, щоб не перевантажувати думки, не акцентую уваги. Головне, що допомагаю команді перемогти.

Перед пенальті хвилювання не було. Заздалегідь визначився, куди битиму. Не став нічого вигадувати, без пауз, без нічого… Головне, що забив.

Треба віддати належне Чорноморцю: команда вже не така, як у першій грі, не такі хлопчики для биття. Вони добре захищалися, десь їм допомагало й поле. А в нас було багато браку. Добре, що відігралися, і вже в другому таймі довели справу до перемоги.

На останній матч року налаштовуємося, як зазвичай, на перемогу, тому що нам неможна зараз втрачати очки. Ми їдемо за перемогою, у всіх думки лише про цю гру, і будемо намагатися перемогти", – розповів Довбик в коментарі офіційному сайту клубу.

В цьому сезоні УПЛ Довбик провів 16 матчів у складі дніпрян, в яких забив 13 голів і віддав 5 результативних передач.

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