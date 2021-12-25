Украина

Форвард поделился своими планами на будущее.

Нападающий Днепра-1 Артем Довбик рассказал о своих планах относительно выступлений в Европе, а также объяснил неудачный период в Дании.

"Игроки Динамо выходили со мной на связь, говорили, что есть большой интерес. Я в сборной сдружился с Витей Цыганковым, с Тымчиком. Мы разговаривали, но это были только разговоры. Должно все сойтись. Нужно идти туда, где хотят.

Мне Италия нравится, как страна и как чемпионат. Малиновский там феерит. Италия лежит мне ближе всех.

Почему не заиграл в Дании? Я еще не понимал до конца, куда я еду. Мы приехали во Францию, а вечером – я уже в Дании. Вторая лига, Ланс, ехал туда на медосмотр. Если бы я конкретно знал, куда я еду, я бы себя психологически подготовил. Мы только приземляемся, и другая команда дает добро на трансфер. Мы сразу свернули, заехали распечатали контракт, расписались, покушали, вечером поехали. Сборы прошел идеально, все игры сыграл, почти в каждом матче забивал, но травма выбила меня на весь сезон. Тяжелый период был, возвращение тоже тяжелое.

Чувствую, что не сказал своего последнего слова в Европе. Есть желание. Огромное. Я думаю, это не за горами. Все будет. Просто надо идти к своей цели", – рассказал Довбик в программе BurBuzz.

Ранее сообщалось, что Днепр-1 намерен выручить 12-15 миллионов за Довбика.