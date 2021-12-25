Украина

Португальский специалист попрощался с Украиной.

Бывший руководитель селекционной службы донецкого Шахтера Жозе Боту попрощался с "горняками" и Украиной.

"Спасибо, Шахтер, спасибо, Украина! Это были замечательные 3,5 сезона. Желаю всего наилучшего клубу и стране. Вы навсегда останетесь в моем сердце. Сейчас пришло время новых вызовов. Спасибо всем", — написал Боту на своей странице в Facebook.

Напомним, ПАОК выкупил контракт португальца, который заканчивался предстоящим летом. В греческом клубе Боту будет занимать должность спортивного директора.

Ранее уход Боту прокомментировал генеральный директор Шахтера Сергей Палкин.