Украина

Отступных за своего главного селекционера "горняки" не получали.

Сегодня стало известно о том, что глава селекционного отдела донецкого Шахтера Жозе Боту переберется в греческий ПАОК, где станет спортивным директором.

Отмечалось, что донецкий клуб получил отступные за досрочный уход специалиста, но сумма не разглашалась.

Однако как сообщает Gazzetta.gr, владельцы ПАОКа ничего не выплачивали "горнякам", которые согласились отпустить специалиста бесплатно, так как у него заканчивался контракт предстоящим летом.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.