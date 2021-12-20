Украина

Жозе Боту возглавлял селекционную службу "горняков" с лета 2018 года.

Глава селекционного отдела Шахтера Жозе Боту покинул свою должность в донецком клубе. Об этом сообщает Telegram-канал Бомбардир.

По информации источника, португальский специалист покинул украинский клуб и продолжит работать в качестве спортивного директора греческого ПАОКа.

При этом отмечается, что руководство греческого клуба выплатило Шахтеру неустойку за досрочное расторжение контракта со специалистом.

Напомним, Боту работал в Шахтере с лета 2018 года, а до этого он занимал должность в Бенфике.

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