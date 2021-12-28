Украина

Football.ua выделяет лучших футболистов на своих позициях в УПЛ за первое футбольное полугодие.

После каждого тура мы определяем символическую сборную тура и выделяем лучших. Мы решили составить символическую сборную полугодия из тех игроков, кто чаще остальных попадал в нашу символическую сборную тура.

Возможно, некоторые фамилии, вас удивят, но в основном это все игроки, которые сейчас на слуху в украинском футболе. Отметим, что чаще всех в символические сборные тура попадали два игрока Динамо, игрок Шахтера и игрок Ворсклы.

Вратарь: Дмитрий Ризнык, Ворскла

Попаданий в символическую сборную тура: 3

Голкипер Ворсклы в текущем сезоне утвердился в статусе одного из лучших украинских голкиперов и даже успел дебютировать в составе национальной сборной Украины. Дмитрий Ризнык установил рекорд УПЛ по количеству отраженных пенальти подряд, хотя если вы помните, то еще в прошлом сезоне 11-метровые удары считались не самой сильной стороной этого голкипера. В кубковом поединка Юрий Максимов на серию пенальти даже выпускал молодого Исенко, который, к слову, ту серию пенальти для Ворсклы вытащил.

В первой половине сезона Ризнык сразу в нескольких матчах ловил такой кураж, что добывал очки для своей команды, можно сказать, в одиночку. Один из таких матчей – игра против Руха, которую полтавчане закончили со счетом 0:0. Вратарь полтавчан отбил пенальти и еще пять ударов в створ своих ворот. Не даром уже сейчас идут разговоры о том, что Ризнык близок к переезду в Европу и уже готов выступать на более высоком уровне.

Правый защитник: Игорь Пердута, Ворскла

Попаданий в символическую сборную тура: 5

Правый защитник полтавчан привычно держал свой высокий уровень. На старте сезона и ближе к середине первой полвины чемпионата был на пике своей форме. Ближе к зиме немного сбавил обороты и ухудшил свои личные показатели, как, собственно, и вся команда Юрия Максимова.

Центральный защитник: Николай Матвиенко, Шахтер

Попаданий в символическую сборную тура: 5

Центральный защитник Шахтера Николай Матвиенко едва ли не единственный защитник "горняков", который держит заданную планку и в его пассиве нет провальных матчей. Помимо этого, Матвиенко всегда в лидерах по количеству передач, их точности и по передачам с продвижением. Более того, Матвиенко достаточно много создает моментов для атакующих игроков своими смелыми вертикальными передачами.

Ни раз приходила на помощь Шахтеру и универсальность Матвиенко, который без какой-либо потери качества закрывал еще и позицию на левом фланге обороны, когда в лазарете оказывались и Корниенко, и Исмаили.

Центральный защитник: Владислав Бабогло, Александрия

Попаданий в символическую сборную тура: 3

Хороший, крепкий, цепкий центральный защитник вырос в Александрии. Владислав Бабогло в первой половине чемпионата продемонстрировал себя с лучшей стороны и еще раз доказал, что на данный момент абсолютно по праву входит в число лучших молодых защитников страны. Владислав крайне здорово действует на последнем рубеже и хорошо читает игру, а также показывает высокую интенсивность в единоборствах.

Левый защитник: Владислав Дубинчак, Днепр-1

Попаданий в символическую сборную тура: 3

Еще один футболист, который значительно сумел прибавить в этом сезоне – Владислав Дубинчак. Не будь в киевском Динамо Виталия Миколенко, который еще и на год младше, то вполне вероятно, что Дубинчак был бы основным в составе столичного коллектива. Высока вероятность, что после зимнего перерыва это и произойдет.

В команде Игора Йовичевича еще раз доказал, что помимо своих бойцовских качеств и высокой скорости, может еще и здорово поддерживать атаки своей команды и делать точные навесные передачи с фланга.

Правый полузащитник: Виктор Цыганков, Динамо

Попаданий в символическую сборную тура: 5

Говорить о сильных игровых качествах Виктора Цыганкова нет особого смысла. Правый вингер Динамо – это тот футболист, который делает разницу на футбольном поле и не раз киевляне выигрывали матчи именно за счет индивидуального мастерства Цыганкова. Чего стоит только матч против крепкого Днепра-1 и потрясающий по красоте и исполнению дальний удар Виктора.

Центральный полузащитник: Оливье Тилль, Ворскла

Попаданий в символическую сборную тура: 4

Одно из самых больших открытий нашего чемпионата – Оливье Тилль. Представитель Люксембурга сильно добавил креатива в середине поля полтавской команды. Ворскла, которая ранее ассоциировалась с примитивным вертикальным футболом благодаря этому футболисту перевоплотилась и стала интересной командой с красивыми розыгрышами и завораживающими комбинациями.

Оливье Тилль сумел проявить себя и в центре поля в фазах зарождения атак, и в качестве ассистента, а также в качестве бомбардира. На всех участках поля в атаке этот футболе одинаково хорош.

Центральный полузащитник: Виталий Буяльский, Динамо

Попаданий в символическую сборную тура: 5

Настоящий двигатель киевского Динамо, человек, который проделывает огромный объем беговой работы без мяча – Виталий Буяльский. Своими постоянными перемещениями он постоянно держит в напряжении защитников оппонентов, которым так сложно все 90 минут держать запредельную концентрацию. Как в случае с Циганковым, были матчи в исполнении Буяльского, где Динамо зарабатывало три очка исключительно благодаря отличным индивидуальным действиям своего атакующего хавбека.

Левый полузащитник: Манор Соломон, Шахтер

Попаданий в символическую сборную тура: 3

На старте сезона Манор Соломон был основным игроком Роберто Де Дзерби. Приносил много пользы своей команде и осуществлял много голевых действий. Травма немного пошатнула позиции израильтянина в Шахтере и уже ближе к зиме он все реже появлялся в старте, проигрывая конкуренцию Михаилу Мудрику.

Нападающий: Артем Довбик, Днепр-1

Попаданий в символическую сборную тура: 3

Игрок, который создавал максимальное количество инфоповодов в первой половине сезона – Артем Довбик. Все, кто хоть мало-мальски следит за украинским футболом знают, что это лучший бомбардир чемпионата и уже футболист, который заинтересовал не только Динамо и Шахтер, а и клубы Европы. Мощный, таранный форвард, который не обделен скоростными и техническими качествами – довольно редкая смесь.

Выделять какой-то отдельно взятый матч нет особого смысла, 14 забитых голов в 16 матчах говорят сами за себя.

Нападающий: Аллахьяр Сайядманеш, Заря

Попаданий в символическую сборную тура: 3

Иранский форвард Зари Аллахьяр Сайядманеш за время пребывания в Украине успел влюбить в себя местных болельщиков. Упорство, настырность и недюжинный потенциал – это лучшие характеристики для этого футболиста. В моменты, когда Заре было крайне сложно добывать победы, в столь молодом возрасте он не боялся брать игру на себя и здорово проявил свои лидерские качества. Не даром Заря, столь бережно относящаяся к тратам до сих пор ведет переговоры с Фенербахче и не теряет надежд выкупить контракт Сайядманеша у турецкого клуба.

Сергей Горбаченко, Football.ua