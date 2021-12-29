Хавбек победил в голосовании среди болельщиков.
Михаил Мудрик, Getty Images
29 декабря 2021, 16:17
Полузащитник Михаил Мудрик стал лучшим игроком Шахтера в уходящем году, сообщает официальный твиттер украинского клуба.
Молодой хавбек победил в голосовании среди болельщиков "горняков", набрав 3 018 голосов. В борьбе за это звание 20-летний игрок опередил Тараса Степаненко (2 448 голосов) и Марлоса (1 784 голосов).
В текущем сезоне Мудрик провел 19 поединков в футболке "оранжево-черных", отличившись двумя голами и девятью ассистами.
Ранее сообщалось, что Брентфорд предложил Шахтеру 15 миллионов евро за трансфер Мудрика.