Украина

Хавбек победил в голосовании среди болельщиков.

Полузащитник Михаил Мудрик стал лучшим игроком Шахтера в уходящем году, сообщает официальный твиттер украинского клуба.

Молодой хавбек победил в голосовании среди болельщиков "горняков", набрав 3 018 голосов. В борьбе за это звание 20-летний игрок опередил Тараса Степаненко (2 448 голосов) и Марлоса (1 784 голосов).



В текущем сезоне Мудрик провел 19 поединков в футболке "оранжево-черных", отличившись двумя голами и девятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Брентфорд предложил Шахтеру 15 миллионов евро за трансфер Мудрика.