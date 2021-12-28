Украина

Компанию молодому украинцу составили Флориан Вирц и Серхио Гомес.

Итальянская газета La Gazzetta dello Sport составила рейтинг лучших игроков до 21 года по количеству результативных передач в нынешнем сезоне.

В тройку лучших попал полузащитник донецкого Шахтера Михаил Мудрик, который за 20 матчей выполнил семь голевых передач.

Впереди украинца расположились Флориан Вирц из леверкузенского Байера (18 матчей и 8 ассистов), а также Серхио Гомес из бельгийского Андерлехта (21 матч и 8 ассистов).

Топ-10 дополнили Шарль Де Кетеларе (Брюгге — 20 — 6), Арсен Захарян (Динамо Москва — 18 — 6), Ясин Адли (Бордо — 21 — 6), Эрлинг Холанд (Боруссия Д — 21 — 5), Джуд Беллингэм (Боруссия Д — 18 — 5) и Винисиус Жуниор (Реал — 21 — 5).

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