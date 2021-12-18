Украина

Вингер "горняков" второй рад подряд был признан лучшим игроком донецкого клуба по итогам месяца.

Полузащитник донецкого Шахтера Михаил Мудрик прокомментировал свое очередное признание — футболиста во второй раз подряд признали лучшим игроком "горняков" по итогам месяца.

"Это очень большая мотивация. Благодарен болельщикам за поддержку, обещаю работать еще усерднее.

2021 год был продуктивным, но хочется, чтобы в 2022 результаты стали еще лучше. Цели — никогда не сдаваться и продолжать работать.

Желаю всем болельщикам хорошо отметить Новый год и Рождество, здоровья, счастья, чтобы в их семьях царила любовь, а на лицах всегда были улыбки", — приводит слова Мудрика пресс-служба "горняков".

Ранее Шахтер назвал номинантов на звание лучшего игрока 2021 года.