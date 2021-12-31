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Football.ua вспоминает самые разочаровывающие события в украинском футболе в 2021-м году.

Не так давно мы рассказывали вам о тех достижениях украинского футбола в 2021-м году, которые мы будем вспоминать с теплотой в душе. Пришло время вспомнить те моменты, о которых вспоминать в будущем не очень хочется.

5. Последнее место в УПЛ не означает вылет

По итогам прошлого сезона Минай занял последнее место в УПЛ и с треском вылетел из элитного дивизиона чемпионата Украины. 18 очков в 26 матчах и разница забитых и пропущенных голов 16-47 красноречиво говорили о том, что Минай по итогам прошлого сезона – худшая команда УПЛ. Но пришло лето, в который раз "перетасовали колоду", и Минай чудным образом остался в элите, где уже в этом сезоне продолжает свои мучения.

4. Появление еще одного фарм-клуба в УПЛ

Возвращение Черноморца в УПЛ стало хорошей новостью для украинских болельщиков. Очевидно, что такой город, как Одесса, просто обязан иметь своего представителя в УПЛ. Однако летом главным тренером Черноморца был назначен Юрий Мороз, а вслед за ним последовал "десант" арендованных молодых игроков из Динамо. Возмущению болельщиков Черноморца не было предела, учитывая давнюю вражду между клубами, история которой началась еще с советских времен.

На тему того, почему фарм-клуб, выступающий в той же лиге с основным клубом — это плохо, мы уже писали неоднократно, потому повторяться не будем.

Черноморец = Мариуполь?

3. Четвертьфинал Евро-2020 Украина – Англия 0:4, а также поражение Австрии в группе 0:1

Евро-2020 оставило двоякое впечатление. С одной стороны, мы добились того результата, о котором могли только мечтать. С другой, игра национальной команды была далека от ожиданий болельщиков.

Ужасная игра против Австрии стала настоящим разочарованием. Минимальное преимущество в счете не отображало ту пропасть, которая был на футбольном поле между нашими игроками и австрийцами. Подвела черту под выступлениями украинской сборной игра против англичан. Расстроил даже не счет и вылет из 1/4 финала чемпионата Европы, а то, как это произошло. Украинская сборная в матче против Англии выглядела растерянной и смирившейся с поражением сразу же после стартового свистка.

2. Цирк со сменой главного тренера национальной сборной Украины

Настоящая мыльная опера состоялась уже после Евро-2020, когда в один прекрасный момент все узнали, что Андрей Шевченко больше не главный тренер национальной команды посредством инстаграма Андрея Николаевича. О своих догадках, почему же так произошло мы уже писали.

Шевченко vs Павелко: странный конец хорошей истории

Непонятный уход главного тренера не стал окончанием этой мыльной оперы. Все мы с "поп-корном" наблюдали за тем, как Андрей Павелко длительное время пытался "решить вопрос" с Сергеем Ребровым, чтобы именно он был во главе главной команды. В итоге все это затянулось настолько, что Алексей Михайличенко и Олег Блохин составляли список из футболистов, которые должны были собраться на ближайшем сборе. Чуть позже в спешном порядке был назначен Александр Петраков с приставкой и.о.

1. Провал всех украинских клубов в еврокубках

Выступления украинских клубов в текущем евросезоне хотелось бы забыть и никогда больше не вспоминать. Началось это еще летом, когда Ворскла и Колос не сумели одолеть команды из Казахстана и Финляндии. Продолжилось вылетом Зари в Лигу Конференций в играх с Рапидом. Команда Виктора Скрипника и в Лиге Конференций особо ничего показать не смогла. Эстафетную палочку приняло Динамо и снова провалилось в группе Лиги чемпионов. Единственное светлое пятно – проход Шахтера в группу Лиги чемпионов, где на пути был повержен серьезный соперник в лице французского Монако. Однако, все было перечеркнуто в самой группе, где Шахтер выступил катастрофически плохо, не выиграв даже ни одного матча. И это при том, что в группе у "горняков" был молдавский Шериф – явный аутсайдер группы после жеребьевки.

Добавляет трагизма и тот факт, что и Динамо, и Заря, и Шахтер вылетели из еврокубков еще до последнего тура в своих группах.