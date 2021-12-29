Украина

Футболиста признали лучшим в клубе в 2021 году.

Полузащитник донецкого Шахтера Михаил Мудрик прокомментировал завоевание награды лучшему игроку клуба в 2021 году.

"Большая честь получить такую награду в таком клубе. Спасибо всем болельщикам, которые верят в меня, и кто голосовал за меня. Я всегда остаюсь голоден и такая награда только придает мне мотивации работать еще больше".

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"Без такого тренерского штаба и без таких партнеров по команде я бы ничего не показал. Спасибо за доверие и поддержку. С Богом возможно все", — написал Мудрик в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что Мудрик попал в тройку лучших игроков Европы своего возраста по количеству ассистов.