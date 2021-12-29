Украина

Хавбек займется поисками нового клуба.

Полузащитник Денис Костышин покинет Колос в зимнее трансферное окно. Об этом украинский хавбек сообщил на своей странице в Instagram.

"Безумно сложное прощание с родным клубом для меня! Именно таким он стал для меня за эти годы! Клуб, который мне дал очень и очень много. Команда, с которой мы прошли невероятное количество эмоций. Но бывают и такие моменты, что нужно прощаться. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто причастен к Колосу за все эти годы!

Всему персоналу клуба, всем работникам, болельщикам, тренерскому штабу, всем пацанам, с которыми я играл за это время и Андрею Анатольевичу – президенту клуба!

Эта команда всегда была большой Семьей! И то, каких целей достигала команда – это просто фантастика!

А эмоции, которые подарил мне Колос, я точно запомню на всю жизнь. Вы лучшие! Очень сильно люблю Колос и желаю самых больших побед и достижений! До встречи", – написал Костышин.



Костышин выступал в составе Колоса с 2018 года, перейдя из Днепра. В текущем сезоне 24-летний игрок провел 19 поединков в футболке "хлеборобов", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что капитан Колоса Виталий Гавриш завершил карьеру.