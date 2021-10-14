Украина

Специалист рассказал, как переживал отставку в Колосе.

Экс-наставник Колоса Руслан Костышин рассказал, как переживал отставку из ковалевского клуба.

По словам специалиста, ему очень помогла семья в трудный период.

"Был ребенок – и не стало ребенка. Что-то похожее. Я приехал домой, сел и смотрел в одну точку. Ничего меня не интересовало.

Сразу приехали родители, чтобы я не наделал глупостей, не полез в бутылку или еще что-то. Начали отвлекать. А через пару дней был день рождения Дениса. Приехали родные, хотели быстро вытянуть меня из депрессии.

Разговаривал с отцом, ведь у него была похожая ситуация. В советские времена он лет 30 отработал прорабом, но тоже был вынужден уйти с работы во времена, когда на стройке не платили. Он сказал, что стройка снилась ему месяц, и мне каждый день будут сниться футбол и тренировки. До сих пор мне снятся тренировки, футболисты, которые сейчас в команде и которые ушли",- сказал Костышин в эфире программы Вацко Live.

Напомним, Руслан Костышин покинул Колос после 7 лет совместной работы в конце августа.

Последний матч на посту главного тренера команды закончился разгромным поражением 0:7 от киевского Динамо.