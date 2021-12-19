Украина

Футболист принял решение "повесить бутсы на гвоздь".

Защитник и капитан Колоса Виталий Гавриш принял решение завершить футбольную карьеру. Об этом рассказал главный тренер клуба Ярослав Вишняк.

"Могу сказать, что он завершил карьеру. Он будет полноценным помощником. Будет смотреть потенциальных соперников, просматривать наши игры.

Он уже занимается стандартными положениями. У нас будет много индивидуальной работы. Он будет передавать свой опыт молодым игрокам", — рассказал Вишняк.

Отметим, что 35-летний Гавриш выступал за Колос с 2016 года. Также в его карьере были Металлург Донецк, Горверла, Десна, Зирка и другие клубы.

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