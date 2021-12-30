Украина

Функціонер привітав одеський клуб з новими призначеннями.

Президент Української федерації футболу Андрій Павелко прокоментував зміни у керівництві Чорноморця і повернення на посаду головного тренера Романа Григорчука.

"Сьогодні ФК Чорноморець оголосив про початок співпраці з новим генеральним партнером клубу й про повернення на посаду головного тренера легендарного творця багатьох перемог одеської команди Романа Григорчука. Я щиро вітаю футбольну Одесу з початком нового багатообіцяючого етапу! Бажаю вболівальникам Чорноморця вже найближчим часом на повну відчути драйв гри своєї підсиленої команди та емоції нових тріумфів!

Уже зараз своєю грою нас знову тішать Металіст, Кривбас, Карпати. І ось ці лави з новими силами та амбіціями впевнено поповнює Чорноморець. Вірю, що для наших уболівальників це чудовий привід для радості, адже такі колись довгоочікувані та бажані зміни в українському футболі сьогодні – вже реальність", – написав Павелко на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, сьогодні Чорноморець повідомив про призначення Григорчука, підписавши з ним трирічний контракт.