Украина

18-летний голкипер продолжит свою карьеру в Испании.

Вратарь юношеской команды Динамо U-19 Иларион Тугай продолжит свою карьеру в испанском чемпионате. Об этом сообщает журналист Хорхе Гонсалес в своем твиттере.

По информации источника, 18-летний украинец присоединится к Кордове, где будет выступать за вторую команду. Контракт молодого голкипера будет рассчитан до лета 2023 года.

Отметим, что Кордова выступает в четвертом по силе дивизионе в Испании.

В нынешнем сезоне Тугай провел всего лишь один поединок в молодежном чемпионате Украины, отыграв на поле 44 минуты.

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