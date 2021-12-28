Украина

За хавбека "бело-синих" проголосовали 35% болельщиков.

Полузащитник киевского Динамо Николай Шапаренко признан лучшим игроком "бело-синих" в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба киевлян.

По итогам голосования среди болельщиков, Николай набрал 35% голосов, что позволило ему опередить двух ближайших преследователей — вратаря Георгий Бущана (20%) и полузащитника Виталия Буяльского (15%).

Денис Гармаш занял четвертое место, набрав 11% голосов, опередив Виктора Цыганкова (9%), Виталия Миколенко (6%), Илью Забарного (3%) и Сергея Сидорчука (1%).

В нынешнем сезоне Шапаренко провел 21 поединок, в которых забил три гола и сделал пять ассистов.

После 18 игр Динамо набрало 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, отставая от донецкого Шахтера на два балла.

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