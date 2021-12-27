Украина

23-летний украинец в составе киевлян заменит Виталия Миколенко.

Защитник Владислав Дубинчак уже покинул Днепр-1 и вернулся в расположение киевского Динамо. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в своей передаче Цыганык LIVE.

По информации источника, 23-летний украинец в составе киевского клуба заменит Виталия Миколенко, который близок к переходу в Эвертон.

В то же время отмечается, что в Днепр-1 может перейти Роман Вантух, который в первой половине сезона выступал за одесский Черноморец. Однако Роман еще может попасть на сборы киевлян под руководством Мирчи Луческу.

В нынешнем сезоне Дубинчак провел 16 поединков, в которых сделал одну голевую передачу, а у Вантуха девять матчей и один ассист.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.