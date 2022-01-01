В вищому англійському футбольному дивізіоні грало не так багато українців, але тепер їх стане на одного більше.

Хто ж з наших співвітчизників грав на батьківщині футболу? Чого вони там досягли? Розповідаємо про це в нашому новому відео!  

Нагадаємо, що раніше український захисник поділився емоціями після оголошення про трансфер до Евертона.