Football.ua підготував відео з приводу переходу захисника Динамо про виступ українських футболістів в чемпіонаті Англії.
Віталій Миколенко, фото Евертон/football.ua
01 января 2022, 14:29
В вищому англійському футбольному дивізіоні грало не так багато українців, але тепер їх стане на одного більше.
Хто ж з наших співвітчизників грав на батьківщині футболу? Чого вони там досягли? Розповідаємо про це в нашому новому відео!
Нагадаємо, що раніше український захисник поділився емоціями після оголошення про трансфер до Евертона.