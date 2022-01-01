Англия

Football.ua підготував відео з приводу переходу захисника Динамо про виступ українських футболістів в чемпіонаті Англії.

В вищому англійському футбольному дивізіоні грало не так багато українців, але тепер їх стане на одного більше.

Хто ж з наших співвітчизників грав на батьківщині футболу? Чого вони там досягли? Розповідаємо про це в нашому новому відео!

Нагадаємо, що раніше український захисник поділився емоціями після оголошення про трансфер до Евертона.