Украина

Два тренера команд УПЛ вошли в тройку лучших по набранным очкам по итогам первой половины сезона.

Турецкая газета Sabah представила рейтинг тренеров по показателю набранных очков в национальных чемпионатах по итогам первой половины нынешнего сезона.

Рейтинг возглавил главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби, под руководством которого "горняки" набрали 47 очков после 18 игр в УПЛ. В среднем Шахтер набирал по 2,61 очка за матч.

На втором месте находится наставник Баварии Юлиан Нагельсманн, который набрал 43 очка после 17 игр в немецкой Бундеслиги. Его средний показатель составил 2,52 очка за матч.

Тройку лучших замкнул еще один специалист из УПЛ — главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу, который набрал 45 очков после 18 игр. В среднем "бело-синие" набирали по 2,5 очка за игру.

Также отметим, что десятку лучших замкнул наставник Днепра-1 Игор Йовичевич, который вместе с днепрянами набрал 40 очков после 18 игр. Средний показатель хорвата — 2,22 очка за матч.

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