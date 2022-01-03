Украина

В нынешнем сезоне украинский защитник сыграл в 14 матчах.

Металлист 1925 на своем официальном сайте объявил об уходе защитника Артура Западни.

31-летний украинец выступал за харьковчан с января прошлого года. За это время Артур провел 29 поединков, в которых забил один гол и отдал один ассист.

До Металлиста 1925, Западня выступал в таких клубах, как Мариуполь, Ворскла, запорожский Металлург, Сумы, Верес, Львов, Волынь и Десна.

После 18 игр Металлист 1925 набрал 19 очков и занимает десятое место в турнирной таблице УПЛ.

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