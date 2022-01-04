Украина

Форвард не смог закрепиться в команде Игора Йовичевича.

Нападающий Динамо Назарий Русин, который в первой половине сезона выступал за Днепр-1, досрочно вернется в расположение киевского клуба.

"Вместо Русина у нас теперь будет другой футболист. Русин возвращается в Динамо. Он талантливый игрок, но в Днепре-1 у него не пошло, так бывает. Я желаю ему успехов", — сказал президент Днепра-1 Юрий Береза в интервью Youtube-каналу Днепрянин.

Русин выступает за Днепр-1 на правах аренды с лета прошлого года. Его контракт рассчитан до конца нынешнего сезона. За это время он провел 10 поединков, в которых забил два мяча.

Отметим, что Динамо уже досрочно вернуло из аренды в Днепре-1 Владислава Дубинчака.