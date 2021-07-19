Украина

Футболист продолжит носить футболку днепрян.

Днепр-1 на своем официальном сайте объявил о продлении аренды хорватского вингера Марио Чуже.

Клуб договорился с загребским Динамо о пролонгации срока аренды до окончания сезона-2021/22.

В минувшем сезоне Чуже стал одним из лидеров команды Игора Йовичевича. В 13 матчах он оформил на свой счет 7 голов и два ассиста.

Отметим, что 22-летний Чуже активно привлекался к играм за юношеские и молодежные сборные Хорватии. С 2017 года он выступал за Динамо из Загреба, и наиграл 12 матчей (2 гола).

Ранее сообщалось, что Днепр-1 в товарищеском матче в рамках сборов уступил луганской Заре.