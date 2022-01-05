Украина

Македонец провел в украинской команде всего лишь три месяца.

Полузащитник Мариуполя и сборной Северной Македонии Стефан Спировски подписал контракт с МТК, сообщает пресс-служба венгерского клуба.

Детали сделки с 31-летним македонцем не разглашаются.

Спировски перебрался в Мариуполь в сентябре прошлого года. За это время он провел всего лишь семь поединков, в которых забил один гол.

После первой половины сезона Мариуполь занимает последнее место в УПЛ, а МТК занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Венгрии.

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