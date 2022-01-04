Учебно-тренировочный сбор "азовцев" начнется 25 января.
ФК Мариуполь
04 января 2022, 15:21
Стали известны первые соперники Мариуполя на учебно-тренировочном сборе в Турции, который начнется 25 января. Об этом сообщает пресс-служба "азовцев".
29 января команда Остапа Маркевича сыграет контрольный поединок против сербского Вождоваца, который занимает шестое место в своем чемпионате.
2 февраля состоится товарищеский матч с командой Широки Бриег из Боснии и Герцеговины. Команда занимает пятое место в турнирной таблице своего первенства.
После 18 игр Мариуполь набрал восемь очков и занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ.
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