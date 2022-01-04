Украина

Учебно-тренировочный сбор "азовцев" начнется 25 января.

Стали известны первые соперники Мариуполя на учебно-тренировочном сборе в Турции, который начнется 25 января. Об этом сообщает пресс-служба "азовцев".

29 января команда Остапа Маркевича сыграет контрольный поединок против сербского Вождоваца, который занимает шестое место в своем чемпионате.

2 февраля состоится товарищеский матч с командой Широки Бриег из Боснии и Герцеговины. Команда занимает пятое место в турнирной таблице своего первенства.

После 18 игр Мариуполь набрал восемь очков и занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.