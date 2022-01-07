Украина

Одесский клуб расстался с хавбеком.

Полузащитник Артур Авагимян покинул Черноморец, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Стороны приняли решение расторгнуть контракт по взаимному согласию.



Авагимян выступал в составе Черноморца с 2020 года, перейдя из армянского Алашкерта. В текущем сезоне 24-летний игрок провел 20 поединков в футболке "моряков", отличившись пятью голами и двумя ассистами.

Напомним, Авагимян стал лучшим игроком Черноморца по итогам минувшего года.