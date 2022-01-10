Хавбек рассказал о трансфере в александрийский клуб.
Владислав Калитвинцев, ФК Александрия
10 января 2022, 17:05
Полузащитник Владислав Калитвинцев прокомментировал переход в Александрию в это трансферное окно.
"В принципе вариантов особо много не было. Знал, что Александрия – это стабильная, хорошая команда, где играет много качественных футболистов. Сразу принял это предложение.
Все необходимое есть, база хорошая, и все остальное, чтобы жить и думать только о футболе", – рассказал Калитвинцев в комментарии официальному сайту клуба.
В первой половине сезона Калитвинцев провел 17 матчей в составе Десны, отличившись тремя голами и четырьмя ассистами.
Ранее сообщалось, что Алекснадрия представила пять новичков после выхода из отпуска.