Украина

Хавбек рассказал о трансфере в александрийский клуб.

Полузащитник Владислав Калитвинцев прокомментировал переход в Александрию в это трансферное окно.

"В принципе вариантов особо много не было. Знал, что Александрия – это стабильная, хорошая команда, где играет много качественных футболистов. Сразу принял это предложение.

Все необходимое есть, база хорошая, и все остальное, чтобы жить и думать только о футболе", – рассказал Калитвинцев в комментарии официальному сайту клуба.



В первой половине сезона Калитвинцев провел 17 матчей в составе Десны, отличившись тремя голами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что Алекснадрия представила пять новичков после выхода из отпуска.