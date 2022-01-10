Украина

24-летний армянин уже находится в Украине.

Защитник сборной Армении Жирайр Маргарян в ближайшее время может подписать контракт с Вересом, сообщает журналист Грач Хачатрян в своем твиттере.

По информации источника, 24-летний армянин уже прилетел в Украину.

В настоящее время другие подробности возможной сделки неизвестны.

В нынешнем сезоне Маргарян провел 23 матча во всех турнирах за армянский Арарат, в которых отметился семью результативными передачами. Также на его счету две встречи в составе национальной команды.

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