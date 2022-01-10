24-летний армянин уже находится в Украине.
Жирайр Маргарян, ФК Арарат
10 января 2022, 22:52
Защитник сборной Армении Жирайр Маргарян в ближайшее время может подписать контракт с Вересом, сообщает журналист Грач Хачатрян в своем твиттере.
По информации источника, 24-летний армянин уже прилетел в Украину.
В настоящее время другие подробности возможной сделки неизвестны.
В нынешнем сезоне Маргарян провел 23 матча во всех турнирах за армянский Арарат, в которых отметился семью результативными передачами. Также на его счету две встречи в составе национальной команды.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.