Украина

Товарищеский турнир будет организован ТК Футбол 1/2/3.

Два клуба УПЛ, а также две команды из Первой лиги Украины примут участие в товарищеском турнире в Турции.

Организатором дружеского турнира на учебно-тренировочных сборах команд выступят ТК Футбол 1/2/3.

В турнире, который получил название "Зимний кубок", примут участие Верес, Черноморец, Металлист и Полесье.

Матчи начнутся 3 февраля, а весь турнир продлится десять дней. Место проведения — турецкий Белек. Все поединки будут показаны в прямом эфире на ТК Футбол 1/2/3.

В настоящее время Верес и Черноморец занимают 9 и 13 места соответственно в турнирной таблице УПЛ, а Металлист и Полесье находятся на 1 и 9 позициях в Первой лиге.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.