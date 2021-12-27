Украина

В ровенском клубе быстро отреагировали на возникшую ситуацию.

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ оштрафовал Верес за нарушение пункта регламента, который обязывает давать флеш-интервью на государственном языке. Об этом сообщает пресс-служба ровенского клуба.

Нарушение произошло после поединка 17 тура УПЛ между Вересом и киевским Динамо.

Верес сообщил, что отныне и дальше представители клуба будут давать интервью и комментарии для СМИ только на украинском языке. Для футболистов или других работников клуба, которые владеют государственным языком на недостаточном по их мнению уровне — клуб готов организовать курсы по изучению украинского.

Также отмечается, что это решение не касается представителей клуба, являющихся гражданами других государств.

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