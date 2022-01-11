Украина

Рух вернулся из отпуска и приступил к подготовке к весенней части сезона-2021/22.

Главный тренер Руха Леонид Кучук поделился планами на первый зимний сбор.

"Мы провели первую тренировку, которая носила, скорее, развлекательный характер, – цитирует Кучука официальный сайт Руха. – Ребята впервые в этом году собрались вместе на тренировочной базе. Первая неделя занятий будет адаптивной, но, тем не менее, уже завтра начнем работать в режиме двухразовых тренировок".

"Первый этап сборов, который мы проведем на нашей базе до 29 января, будет посвящен закладке фундамента. За это время планируем сыграть 3—4 матча и просмотреть потенциальных новичков и тех игроков, которые вернулись из аренды. Двое потенциальных новичков уже занимались с командой, ждем приезда еще двух".

"Мы планируем усилить состав. Новичков будет немного, но они будут. Называть их я пока не буду. Отмечу также, что мы намерены проверить всех, кто вернулся из аренды и выпускников академии. Свой шанс получат все".

"Федорчук, Кондраков, Борячук и Таллес пока не присоединились к команде. Первые трое проходят процесс восстановления, Таллес заболел коронавирусом и находится на карантине в Бразилии. Надеюсь, через неделю Федорчук и Таллес к нам присоединятся".

"Что касается игроков, которые нас покинули, то это было их решение. У каждого была своя причина, надеюсь, в командах, куда они пошли, им будет лучше".

После 17-ти матчей осенней части чемпионата Рух набрал 18 очков и занимает 11-е место.

Следующим соперником львовян станет Колос, поединок против которого запланирован не 27 февраля во Львове.