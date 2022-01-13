Украина

Главный тренер Металлиста 1925 проанализировал осеннюю часть сезона и рассказал о планах на зимние сборы.

Валерий Кривенцов считает, что Металлист 1925 недобрал очки из-за того, что команде не хватало мастерства, спортивной злости, а порой и просто наглости.

"Как и у любой команды, у нас впереди много работы, – цитирует главного тренера официальный сайт клуба. – Причем работать предстоит над всеми компонентами. Были матчи, когда результат был "50 на 50", но нам не хватило мастерства, спортивной злости и наглости. Надо действовать быстрее, агрессивнее, как в отборе, так и в атаке. Надо не бежать в штрафную соперника, а нестись туда, сметая все на своем пути. Необходимо более уверенно действовать при "стандартах". Ну и, конечно, надо поработать над реализацией".

"13 и 14 января команда пройдет медосмотр, а 15 числа начнем работать над всем тем, что не удавалось в первой части сезона".

"Мы отправляемся в Турцию на длительный срок, планируем провести восемь контрольных поединков, предоставить всем достаточно игрового времени. При этом в каждом спарринге будет стоять задача победить".

"У нас практически опустел лазарет. Ростислав Русин, Дмитрий Кравченко, Дерек, Виталий Пономарь и Максим Жичиков начнут работу в общей группе. Ближе к середине сборов приедет Владислав Дмитренко".

"Что касается кадровых изменений, то команду уже покинули Олег Голодюк и Артур Западня. К нам присоединится Никита Безуглый, который может сыграть как в обороне, так и на позиции опорного полузащитника. В аренду на полтора года взяли у Шахтера правого защитника Дмитрия Капинуса. В дальнейшем будут еще изменения в составе, но говорить о них пока рано".

Металлист 1925 проведет следующий матч в УПЛ против Шахтера дома 26 февраля.