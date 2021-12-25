Украина

В голосовании среди фанатов принял участие 651 болельщик.

Нападающий Днепра-1 Артем Довбик стал лучшим игроком команды по итогам 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В голосовании, которое длилось неделю, принял участие 651 болельщик, каждый из которых должен был назвать тройку лучших футболистов в 2021 году. Первое место получало три очка, второе — два, и третье — одно.

По результатам опроса Довбик набрал 1923 балла (596 первых мест, 59 вторых и 17 третьих), что позволило ему опередить полузащитника Александра Пихаленка (1081 балл) и защитника Владислава Дубинчака (392 балла).

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