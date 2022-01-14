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Хавбек розповів про трансфер в ковалівський клуб.

Півзахисник Павло Оріховський прокоментував повернення у Колос після річної після року у складі львівського Руху.

"Якщо сказати, що дуже радий, то це просто нічого не сказати. Я – щасливий! Щасливий повернутися в команду. Дуже сумував за хлопцями, за колективом, за Ковалівкою, за всіма людьми, які працюють у клубі. Тому що атмосфера в клубі завжди позитивною була, і для мене то дуже хороший час був у Колосі. І сподіваюся, що тепер буде ще краще.

Мені було дуже важко проявити себе у Русі, адже я був майже увесь час травмований, до того ж сильно перехворів на ковід, лежав у лікарні. Тому цей час у львівському клубі був для мене дуже складний. У мене було двостороннє запалення легень. Я місяць провів у лікарні під крапельницями. А потім ще відновлювався після всього цього десь півтори місяці.

Я постійно тримав зв’язок з хлопцями з команди. І хлопці постійно казали: "Давай, давай, повертайся вже"! І я сам дуже бажав на повернення, тому що сумував за тим часом, який був. Навіть коли ми із Рухом приїжджали у Ковалівку на матч проти «Колоса», я можна сказати "сльозу пустив", адже все навколо було таким рідним. Вже ближче до міжсезоння я розмовляв із Ярославом Васильовичем Вишняком, ми спілкувалися щодо повернення. Тому я дуже радий, що все так вийшло, – розповів Оріховський в інтерв'ю офіційному сайту клубу.

Нагадаємо, Оріховський повернувся у Колос в кінці грудня на правах вільного агента.