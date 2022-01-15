Украина

Полузащитник донецкого Шахтера прокомментировал уровень мотивации на вторую часть сезона.

Донецкий Шахтер в данный момент сезона находится в преддверии начала зимних сборов, а его футболисты уже успели выйти из отпуска и пройти медосмотр перед возобновлением полноценной работы.

Полузащитник "горняков" Тарас Степаненко в интервью пресс-службе клуба рассказал о том, как провел время в отпуске, и в какой форме возвращается в привычный ритм тренировочных занятий.

"Хорошо отдохнули. Это мы любим. Как говорится, отдыха много не бывает, но он заканчивается, и уже нужно возвращаться в рабочий режим, настраиваться и готовиться к возобновлению сезона. Впереди очень важный отрезок. Думаю, все готовы приступить к сборам.

В медосмотре все традиционно: кардиолог, офтальмолог, УЗИ брюшной полости, анализы… Полный скрининг организма, потому что нельзя ничего пропустить. Это спорт, футбол, и мы видим, сколько сейчас бывает несчастных случаев. Поэтому все нужно проверить, чтобы давать хорошую нагрузку.

В принципе, как и всегда, немного отдохнули с семьей у океана. Новый год встретили дома, потом слетали с женой в Европу, прогулялись. Дальше были дома с детьми, родители приезжали на Рождество. Успели всем уделить время, все отлично.

Прошлым летом практически не отдыхали: не было отпуска, плюс тяжелый сезон и чемпионат Европы. Сейчас хватило времени, чтобы перевести дух, набраться сил и голодным вернуться к футболу.

Для каждого на период отдыха есть определенная программа, которую я каждый год выполняю. Ее достаточно, чтобы быть более-менее готовым к сборам. Не вижу смысла готовиться сильно, так как будет практически месяц сборов, а держать себя в форме должен не только футболист, но и каждый человек, чтобы выглядеть хорошо и быть здоровым.

Мотивация одна: серьезные задачи, боремся за чемпионство, хотим выиграть Кубок, со сборной выйти на чемпионат мира. Для этого нужно быть хорошо готовым и отдаваться полностью, чтобы показать максимум", — заключил украинский футболист.

Отметим, что два футболиста донецкого Шахтера не смогут принять участие в первой части сборов из-за повреждений.