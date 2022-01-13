Украина

Подопечные Роберто Де Дзерби начали проходить медосмотр.

Сегодня, 13 января, футболисты донецкого Шахтера вернулись из отпуска и в течение первых трех дней будут проходить медосмотр. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

Сегодня на медосмотре была первая группа игроком, в том числе Тимур Пузанков, Валерий Бондарь, Ефим Конопля, Виктор Корниенко, Артем Бондаренко, Михаил Мудрик, Георгий Судаков и Даниил Сикан.

Завтра и в субботу медосмотр пройдут еще две группы футболистов, а в воскресенье, 16 января, "горняки" отправятся на первый учебно-тренировочный сбор в Турцию.

Напомним, после первой половины сезона Шахтер возглавляет турнирную таблицу УПЛ, опережая Динамо на два очка.

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