Украина

Перспективный молодой форвард "бело-синих" рассказал о своих предпочтениях на будущее.

Нападающий киевского Динамо Назар Волошин рассказал о своих целях, о выступлениях в Юношеской лиге УЕФА, а также сказал, кто является его кумиром.

"Я начал заниматься футболом в пять лет за Кремень из Кременчуга. Еще не осознавал в полной мере, что я талантлив. Вся моя семья поддерживала меня, особенно мой дедушка.

Я внимательно следил за Неймаром, Мбаппе и Мемфисом Депаем. Я думаю, что в моем стиле игры есть что-то от Лукаса Моуры и немного от Неймара. Моя сильная сторона — скорость, но есть недостатки, над которыми я работаю.

Юношеская лига УЕФА? Когда прошла жеребьевка, мы не думали, что сможем выйти из такой ​​сложной группы. Но после первой победы мы набрались уверенности. Мы сильный коллектив, и мы боремся за друг друга как одна семья. Я счастлив, что у нас есть такая команда. Теперь мы уверены, что сможем добраться до финала, потому что играем в хороший футбол.

На данный момент я хочу играть за киевское Динамо и выкладываться по полной. У меня нет клуба мечты. Я очень хочу играть в АПЛ или других сильных чемпионатах. Я хочу выиграть все, что возможно.

Выход сборной Украины в элит-раунд Евро-2022? Всегда приятно играть за национальную сборную, и я счастлив, что могу ей помогать. Надеюсь, дальше все будет хорошо", — приводит слова Волошина TalenteDor.

Напомним, Динамо U-19 заняло второе место в групповом этапе Юношеской лиги УЕФА, где соперниками "бело-синих" были Бенфика, Барселона и Бавария.