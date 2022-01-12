Украина

Лидер "бело-синих" поделился своими ожиданиями перед второй половиной сезона.

Полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский рассказал о своем отпуске, а также поделился мыслями о предстоящих сборах перед второй половиной сезона.

"В отличие от прошлого года, во время нынешнего зимнего отпуска мы с супругой и детьми решили остаться в Киеве и не ездить в теплые страны на море, так что, боюсь, ничего интересного рассказать не смогу. Новый год и Рождество также провел дома с семьей. Только на пару дней ездили к родителям в Калиновку.

Думаю, отдыха уже достаточно, можно приступать к работе. Если бы я куда-то летал, возможно, захотелось бы еще отдохнуть, а поскольку все время был дома, уже надоело находится на одном месте, хочется тренироваться.

Конечно, индивидуальная программа тренировок была. Да и мне уже не 15 лет, я и сам хорошо знаю, как мне необходимо правильно проводить отпуск и готовиться, чтобы потом было легче входить в работу. Даже, если полностью выполнять программу, на сборах работа совсем другая, и справляться с ней, может, и легче, но не настолько, как многие говорят — это я могу сказать из собственного опыта.

Сборы в Испании? Именно в том месте, где мы будем готовиться в этот раз, я еще никогда не был, как, наверное, и остальные ребята. Что касается работы, ожидаю, что она будет примерно такой же, как и прошлой зимой, также, наверняка, будет много спаррингов: 4 за 10 дней — это очень неплохо. Плюс соперники очень интересные. С такими командами приятно играть и можно посмотреть, на что способен. Впрочем, по первым сборам будет рано судить о форме или уровне подготовки, поскольку все долго отдыхали. Оптимальную форму мы наберем, наверное, уже ближе к концу февраля. Только тогда можно будет говорить о каком-то уровне.

Борьба за чемпионство? Думаю, все в наших руках. Впереди много матчей, нужно двигаться от игры к игре. Не важно, какой соперник — если в каждом поединке будем брать три очка, все сложится хорошо", — приводит слова Буяльского пресс-служба Динамо.

После 18 игр Динамо набрало 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, отставая от донецкого Шахтера на два балла.