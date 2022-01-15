Украина

Опытный вратарь поделился ожиданиями от предстоящих сборов.

Голкипер Шахтера Андрей Пятов рассказал о настрое после выхода из зимнего отпуска и задачах на тренировочном сборе в Турции.

"Успели отдохнуть, восстановиться, насладиться временем с семьей, можно сказать, подлататься. Заряжены на хорошие и плодотворные сборы, ведь надо держать позицию в чемпионате, плюс хорошо выступить в Кубке Украины.

Прошлый сезон получился рваным. После Евро отдохнули буквально два дня и отправились на сборы команды, по возвращении еще три выходных – и старт чемпионата. Плюс я вернулся в сборную, что также поменяло планы. Тем не менее отдых был плодотворным, подзарядил батарейки – и за работу!

Какая сейчас мотивация? Набрать форму, пройти сборы. Хочу, чтобы было поменьше травм и все ребята подошли к чемпионату в полной боевой готовности. Вы же видели, как травмы иногда меняют игру и добавляют головной боли тренерам.

В Турции хороший отель, есть все условия для тренировок. Считаю, это идеальное место, где много спарринг-партнеров и отличные поля", – рассказа Пятов в интервью пресс-службе клуба.

Ранее сообщалось, что на первом сборе Шахтер сыграет с Вольфсбергом, Црвеной Звездой и солигорским Шахтером.