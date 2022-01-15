Украина

Президент Украины верит в украинского специалиста.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил слова поддержки в адрес экс-наставника сборной Украины Андрея Шевченко, которого накануне уволили из Дженоа.

"Андрей Николаевич, Шева.

Не только вся страна, но и вся Европа знает, какую игру могут демонстрировать команды под твоим руководством.

Пусть это будет "первый клубный блин комом" в начале великой карьеры великого тренера. Верим — не сломаешься и станешь еще сильнее! И главное. Сильнее всего тебя любят в Украине, поэтому возвращайся работать домой...", — гласит заявление в официальном Telegram-канале Владимира Зеленского.

Ранее стало известно, что польская федерация футбола начала переговоры с Шевченко относительно возможного трудоустройства украинского специалиста.