Президент Украины верит в украинского специалиста.
владимир зеленский и андрей шевченко, t.me/V_Zelenskiy_official
15 января 2022, 21:42
Президент Украины Владимир Зеленский выразил слова поддержки в адрес экс-наставника сборной Украины Андрея Шевченко, которого накануне уволили из Дженоа.
"Андрей Николаевич, Шева.
Не только вся страна, но и вся Европа знает, какую игру могут демонстрировать команды под твоим руководством.
Пусть это будет "первый клубный блин комом" в начале великой карьеры великого тренера. Верим — не сломаешься и станешь еще сильнее! И главное. Сильнее всего тебя любят в Украине, поэтому возвращайся работать домой...", — гласит заявление в официальном Telegram-канале Владимира Зеленского.
Ранее стало известно, что польская федерация футбола начала переговоры с Шевченко относительно возможного трудоустройства украинского специалиста.